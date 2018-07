BVT-Untersuchungsausschuss: Die brisante Ladungsliste

Die drei Oppositionsparteien SPÖ, Neos und Liste Pilze haben heute, Mittwoch, im Parlament die Ladungsliste für den BVT-Untersuchungsausschuss präsentiert. Insgesamt werden von September bis November 33 Auskunftspersonen geladen. In diesem Zeitraum wird sich der Untersuchungsausschuss vor allem mit der Hausdurchsuchung am 28. Februar beschäftigen. Dabei werden auch die Bereiche Suspendierungen, alles rund um die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) und Rechtsextremismus sowie Datensicherung untersucht.

„Das Parlament ist eine Transparenzmaschine“, sagt SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer. "Wir werden dafür sorgen, dass möglichst alle Sitzungen im Untersuchungsausschuss medienöffentlich sind“. So werden zum "Beweisthema 3" Zeugen zur Hausdurchsuchung im BVT am 28. Februar 2018 und deren Folgen befragt. Unter anderem der Leiter des Bundesamtes für Korruptionsbekämpfung (BAK). Das BAK wäre eigentlich für die Hausdurchsuchung zuständig gewesen, es wurde aber die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) eingesetzt. Auch der EGS-Leiter Wolfgang Preiszler steht ganz vorne in der Befragungsliste. "Wir wollen wissen, wann die EGS und ihre Führung über die bevorstehende Hausdurchsuchung informiert wurde", sagt Krainer.