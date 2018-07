BVT-Ausschuss: Zu wenig Akten – und fast alle sind geheim

Der Untersuchungsausschuss findet jedenfalls in der Hofburg statt, nicht weit entfernt von jenem Ort an dem sonst zum Akademikerball getanzt wird. Der Raum wird massiv abgesichert, etwa mit Schallschutzvorhängen vor den Fenstern, sodass er auch von außen nicht abgehört werden kann. Spannend wird es hingegen, ob die Namen von BVT-Mitarbeitern geheim gehalten werden können. Der Spionagechef hat, wie berichtet, Befürchtungen um seine Sicherheit. Allerdings wird sein Name auf Ladungslisten auftauchen und damit könnten diese öffentlich werden.

Ausschussvorsitzende Doris Bures betonte jedenfalls, dass es „starke kritische Medien benötigt, um Missstände aufzuzeigen.“ Das war ein Seitenhieb auf angeblich angedachte Hausdurchsuchungen bei mehreren Qualitätsmedien.