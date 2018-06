BVT-Affäre: So übte Kickls Umfeld Druck auf die Justiz aus

Die Oberstaatsanwältin beklagt sich in der Causa um den Verfassungsschutz in einem Aktenvermerk vom 23. Februar bitter über „den von Dr. Lett aufgebauten Zeitdruck“. Udo Lett, Kabinettsmitarbeiter von Innenminister Herbert Kickl, liefert vor und nach der Razzia am 28. Februar laufend Zeugen und telefoniert mehrfach mit der Staatsanwaltschaft. Falls diese nichts tue, würde er die verdächtigen Beamten suspendieren. Damit wäre der erhoffte Überraschungseffekt wohl dahin.

Am 1. März schreibt die Staatsanwältin in einen weiteren Aktenvermerk: „Rückruf Dr. Lett: (...) Sollten wir ein finanzielles Problem haben, betreffend die Beschaffung der nötigen technischen Ausrüstung, so könnte Kickl Moser jederzeit anrufen. Das betrifft auch die personelle Ausstattung.“