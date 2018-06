BVT-Affäre: Für Kickl wird es enger

Der Generalsekretär selbst erhielt am gestrigen Dienstag sein Ernennungsdekret überreicht. Kickl betonte in seiner Rede, dass er Goldgrubers „Loyalität und seinen Führungsstil schätzt. Sie haben mich jeden Tag aufs Neue überzeugt“. Damit sollten Spekulationen im Haus verstummen, wonach Goldgruber den Posten des Verbindungsbeamten in den USA bekommt, der eigentlich für die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit reserviert ist. Im Ressort will derzeit niemand mehr auf einen langen Verbleib des Generalsekretärs wetten. Denn die Ungereimtheiten werden von Woche zu Woche mehr, obwohl Goldgruber und Kickl stets betonen, gesetzlich korrekt gehandelt zu haben.

Offiziell hieß es zuletzt auch, dass keine Daten ausländischer Dienste bei der Razzia mitgenommen wurden. Als Belege auftauchten, dass Fotos vom Ulrichsberg beschlagnahmt worden sind, hieß es, es sei nicht erkennbar gewesen, dass diese vom deutschen Verfassungsschutz sind. Ein nun dem KURIER zugespieltes Foto zeigt: Dies stand groß und deutlich auf der DVD – mit dem deutschen Bundesadler.

Indes fordert auch Bundespräsident Alexander van der Bellen "eine vollständige Aufklärung" der "irritierenden" Causa.