Kickls Generalsekretär attackiert Mosers Justiz

Ein weiterer Aktenvermerk, der dem KURIER vorliegt, bestätigt ein ungewöhnliches, konspiratives Verhalten: „Es wird übereingekommen, dass die Kommunikation nur per Telefon (Festnetz) erfolgt, nicht per e-Mail, und allfällige Schriftstücke übergeben werden. Der Kontakt wird zwischen mir und Goldgruber bestehen“, schreibt die Oberstaatsanwältin am 19. Jänner. Wem gegenüber sollte was verheimlicht werden?

Fünf Tage vor der Razzia, dürfte die Suppe noch sehr dünn gewesen sein. „Obwohl (...) davon auszugehen ist, dass ein Einschreiten in naher Zukunft notwendig ist, können die angedachten Maßnahmen (Hausdurchsuchungen, Telefonüberwachung und Festnahme) nicht ohne ausreichendem Tatverdacht angeordnet werden. Aus diesem Grund sind die Ergebnisse der weiteren Zeugenvernehmungen jedenfalls abzuwarten und genau zu prüfen“, hält die Justiz noch nach der ersten Zeugenbefragung fest.