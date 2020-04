Live: Kurz und Kogler nennen Details zu "Comeback für Österreich"

Vizekanzler Kogler sagt eingangs "danke an alle, die in Österreich leben und sich beteiligt haben, dass die Entwicklung so einen erfreulichen Verlauf nimmt." Dies sei der "Auftakt zum Comeback Österreich, der Auftakt zum Wiederaufbau". Die Einschnitte seien dramatisch – aber jetzt gehe es in die nächste Runde.

Kogler ist wichtig zu betonen, die "unteren und die untersten Einkommen proportional stärker entlasten" zu wollen.

Es gehe bei Ziel 2 um die "Unternehmen, die in Österreich Steuern zahlen", ist Kogler wichtig zu betonen.