Kogler: "Ich bin nicht der Detailminister für alles und jedes"

Dazu kam, dass das Protokoll einer internen Sitzung publik wurde, in dem Kanzler Sebastian Kurz sinngemäß meinte, die Bevölkerung habe noch nicht genug Angst vor dem Coronavirus.

Kogler und seine Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek sind speziell in der Kritik, weil für Kulturschaffende in Österreich noch immer keine Lösung in Sicht ist.

"Alternative ist, dass gar nichts aufsperrt"

Die Lockerungen, die es nun für die Gastronomie gibt, scheinen vielen nicht ganz logisch: So wollte Moderatorin Schnabl wissen, wieso man im Park einen Meter Mindestabstand halten muss, wenn man dort Freunde oder Familienmitglieder trifft - im Lokal dürfen aber vier Personen plus Kindern an einem Tisch eng beisammensitzen.

Dass man da eher der wirtschaftlichen Logik als der gesundheitlichen folgt, bestreitet Vizekanzler Kogler auch gar nicht - es sei halt ein "klassischer Kompromiss", eine "Ausnahmeregel". "Die Alternative wäre, dass gar nichts aufsperrt", betonte er.