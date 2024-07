Koalitionsblockade: Mehr Transparenz bei EU-Jobvergabe

Kritik an ÖVP

Durch die Blume kritisiert Treichl, der im Umfeld von Erhard Busek in Wien engagiert war und in den 1990ern dann Finanzreferent der Bundespartei, die EU-kritische Haltung der türkisen Regierungsriege: Österreich habe sich in den vergangenen 20 Jahren „nicht sehr darum gekümmert, in Europa wirklich eine Rolle zu spielen“, sagt Treichl. „Und wenn wir noch dazu manchmal sehr eigene Positionen vertreten, die nicht unbedingt als solidarisch angesehen werden, dann hilft das natürlich auch nicht.“

Zuletzt bezeichnete etwa EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler das EU-Renaturierungsgesetz als „weiteres Diktat aus Brüssel“. Edtstadler gehört übrigens zu jenen, die sich für den Posten in der EU-Kommission interessieren würden.