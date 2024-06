EU-Topjobs: Einigung auf von der Leyen als Kommissionschefin

Streit hin, politisches Tauziehen um die EU-Spitzenjobs her: Ursula von der Leyen nimmt offensichtlich endgültig Kurs auf eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission. Favoritin für den Job ist sie ohnehin seit Monaten.

Kurz vor einem entscheidenden EU-Gipfel haben sich die Vertreter der Staats- und Regierungschefs der großen europäischen Parteienfamilien in Brüssel darauf verständigt, die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen für eine zweite Amtszeit als Präsidentin der EU-Kommission zu nominieren. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Verhandlungskreisen.

Streit über andere Spitzenposten

Aber auch wenn der Weg für Von der Leyen damit frei ist, der Streit um die Machtverteilung in der EU für die nächsten fünf Jahre ist damit noch lange nicht ausgestanden. Schließlich geht es auch um die weiteren Spitzenposten: Den Präsidenten des EU-Rates, der also Charles Michel nachfolgen soll, die Präsidentin des EU-Parlaments, den derzeit und voraussichtlich auch weiterhin Roberta Metsola besetzt, und den Job des Hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik, quasi der EU-Außenminister. Amtsinhaber Josep Borrell tritt ab.

Christdemokraten wollen mehr

Lange schien klar, dass der Posten der Parlamentspräsidentin bei Roberta Metsola und damit bei der EVP, also den Christdemokraten, bleibt. Die Sozialdemokraten besetzen dafür den Posten des EU-Ratspräsidenten mit dem Portugiesen Antonio Costa, ehemaliger Premier Portugals. Die Liberalen, ebenfalls bisher Teil des Dreiparteien-Bündnisses, das Von der Leyen stützte, könnten den "EU-Außenminister" mit Estlands Premierministerin Kaja Kallas besetzen. Zuletzt aber hatte die EVP, die bei der EU-Wahl klar zugelegt hat, mehr Posten für sich eingefordert. So schlug man vor, Costa nach zweieinhalb Jahren durch einen Christdemokraten zu ersetzen.

Auch Meloni mischt mit

Die Sozialdemokraten wollten davon nichts wissen. Die Liberalen wiederum sind nicht nur die größten Verlierer der EU-Wahl, sie stecken auch mitten in einem politischen Auflösungsprozess, nachdem sich ihre Fraktion im EU-Parlament gespalten hat. Dazu kommt die Forderung von Italiens Premierministerion Giorgia Meloni, die mit ihrer Partei "Fratelli d'Italia" der große Sieger der EU-Wahl, nach mehr Macht in der EU. Sie will nicht zulassen, dass Italien bei der Postenvergabe leer ausgeht. Die Sozialdemokraten aber verweigern jegliche Zusammenarbeit mit der "postfaschistischen" Fratelli-Partei.

Schon in der Vorwoche gescheitert

Die heftig hochkochenden Streitereien hatten schon in der Vorwoche ein inoffizielles Abendessen der EU-Regierungschefs ergebnislos enden lassen. Nachdem man lange mit einer weitgehend problemlosen Machtverteilung in der EU gerechnet hatte, schien plötzlich wieder alles offen. Die zumindest vorläufige Einigung auf Von der Leyen macht in Brüssel jetzt Hoffnung, dass es in dieser Woche zu einer Einigung kommt. Damit und nur damit könnte die EU im Spätherbst wieder an die Arbeit gehen.