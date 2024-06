AfD bastelt an neuer EU-Fraktion: Europas Rechte spielt wieder Spaltung

Zumindest einmal der Raum ist reserviert. Ausgerechnet am Donnerstag dieser Woche, wenn also sämtliche EU-Regierungschefs sich im EU-Rat in Brüssel versammeln, stecken auch die EU-Parlamentarier die Köpfe zusammen. Es geht um die Bildung von Fraktionen, also Parteienfamilien und wer sich diesen anschließt.

In dem erwähnten Raum aber versammelt sich keine der bekannten Fraktionen, wie etwa die Sozialdemokraten oder die europäische Volkspartei. Den hat vielmehr die deutsche AfD für sich reserviert: für sich und all jene, die sonst noch an diesem Donnerstag dabei sein wollen, wenn sich – so erfuhr das deutsche Magazin Der Spiegel – „eine neue Fraktion konstituiert“.