Knalleffekt: Peschorn will das BVT umbauen

Am Freitag trudelte in der Kanzlei von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ein zweiseitiges Schreiben ein – mit brisantem Inhalt. Der Innenminister des Expertenkabinetts, Wolfgang Peschorn, erklärt sich in dem Dokument überraschend selbst zum neuen Leiter der Reform des österreichischen Verfassungsschutzes ( BVT).

Das ist ein Paukenschlag. Denn bisher wurde erwartet, dass eine derartig wichtige Angelegenheit erst von einer neuen, gewählten Regierung durchgeführt werde. Doch nun ist alles ganz anders.