Kickl poltert: "Cluster der Unvernunft und Irrationalität"

FPÖ-Klubchef Herbert Kickl legte in gewohnt scharfer Manier los. Er unterstellte Blümel ein gewisses Desinteresse an seiner Arbeit als Finanzminister und ÖVP-Wien-Spitzenkandidat: "Ich weiß ja nicht, wo Sie Ihre Leidenschaft und Ihre Lust investieren. Ich weiß es nicht. Die Zahlen sind es nicht, das Budget ist es nicht und Ihr Job ist es nicht." Der freiheitliche Klubobmann zitierte eine auf den Minister passende Aussage von Ovid: "Wer heute nicht geeignet ist, wird es morgen noch weniger sein."

Österreich und die gesamte EU seien von einer "Corona-Hysterie" befallen, befand Kickl zudem. Die blauen Abgeordneten saßen dazu passend ohne Masken im Parlament zwischen den Plexiglas-Vorrichtungen im Parlament.

Kickl pochte darauf, man solle doch endlich über das Thema "Verteilungsgerechtigkeit im Sinne von ,Österreich zuerst'" sprechen. Milliardenbeträge würden dort zum Einsatz kommen, wo sie kontraproduktiv seien, so Kickl.

"Sozialisten sind Opportunisten"

Die Asylpolitik in Österreich sei "ein Cluster der Unvernunft und ein Cluster der Irrationalität", auch wenn sich die ÖVP immerzu mit einer rigiden Migrationslinie brüsten würde, fuhr der FPÖ-Klubchef fort. Das Asylwesen würde Österreich pro Jahr zwei Milliarden Euro kosten, meinte Kickl. Bis August 2020 habe es 8.000 Anträge gegeben, obwohl Innenminister Nehammer im März einen Stopp der Asylanträge verkündet habe, erinnerte Kickl. Auch hier herrsche also Lug und Trug und werde die Bevölkerung getäuscht.

Ein "freiheitlicher Finanzminister würde das System umdrehen" und "illegale Migration stoppen". Es folgten diverse Gegenrechnungen zwischen Kosten im Asylwesen und den aktuellen Corona-Fonds. Es finde eine "Umverteilung vom Inländer zum Ausländer" statt, sagt Kickl.

Die SPÖ hatte der FPÖ am Dienstag in Bezug auf die Sondersitzung eine "Themenverfehlung" attestiert. Kickl bezeichnete den stv. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried deshalb als "ÖVP-Komplize". Der SPÖ sei nur ihre "sozialistische Hypermoral" wichtig, für die "kleinen Leute" habe sie nichts übrig. Die "Sozialisten sind Opportunisten", reimte sich Kickl in Rage und verließ das Rednerpult.