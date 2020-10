Gernot Blümel: „Es widerstrebt mir, im Wahlkampf Fernsehduelle abzusagen“

Ist das nicht genau das, wovor man sich im Wahlkampf fürchtet, und hat Sie das nicht am falschen Fuß erwischt?

Nein, wir mussten damit rechnen, dass so etwas passieren kann. Wir lassen uns regelmäßig testen. So sehr es mir widerstrebt, eine Woche vor der Wahl Fernsehduelle abzusagen und auf On-Air-Zeit zu verzichten, war es aus unserer Sicht verantwortungsvoller, so zu handeln, um andere zu schützen.

Sie hätten sich ja per Skype zum TV-Duell auf Puls4 zuschalten lassen können.

Wir leben mit einem sieben Monate alten Kind in einer 85-Quadratmeter-Wohnung, die ohne größere Umräumarbeiten nicht dazu geeignet ist, Liveschaltungen zu machen. Meine Frau ist seit einigen Tagen in Quarantäne, weil sie Kontaktperson 1 ist. Sie wurde bereits negativ getestet, die Quarantäne bleibt aber.