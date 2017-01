Kerns "Plan A" auf dem Prüfstand

In seiner Grundsatzrede hat Christian Kern seine Vision für die Zukunft Österreichs entworfen. "Wir müssen zu einem Land werden, in dem sich Fleiß und Leistung lohnen", sagte Kern vor 1.500 Menschen am Mittwoch in Wels. Wie genau er das schaffen will - Kurier.at hat die wichtigsten Punkte im neuen "Plan A" unter die Lupe genommen.

Arbeitsmarkt

200.000 neue Arbeitsplätze bis 2020 – das ist für Bundeskanzler Christian Kern jenes Ziel, das über allen anderen steht. Das scheint durchaus realistisch. Wenngleich das Ziel deutlich weniger ambitioniert ist, als es auf den ersten Blick scheint. Durch das "normale" Wirtschaftswachstum entstehen ohnehin jedes Jahr neue Arbeitsplätze, sagen Experten. Konkret erwarten Prognosen der Forschungsgesellschaft Synthesis für das AMS 175.400 neue Jobs in den Jahren 2016 bis 2020.

Bleiben für Kern also 26.600 Arbeitsplätze, die durch wirtschaftsbelebende Maßnahmen erreicht werden müssen. Kern setzt hier vor allem auf sogenannte "Green Jobs" - 30.000 davon sollen bis 2020 dazukommen.

Als längerfristiges Ziel gab Kern Vollbeschäftigung aus. Diese wäre bei aktuell rund 410.000 als arbeitslos gemeldeten Personen (Stand: Dezember 2106) jedoch auch mit 200.000 neuen Arbeitsplätzen nicht erreicht. Von dieser spricht man in Österreich ab einer Arbeitslosenquote von 3,5 Prozent. Die Zahl der neuen Jobs reicht noch nicht einmal aus, um die Arbeitslosigkeit zu senken, sie könnte maximal stabilisiert werden, sagte Helmut Hofer vom Institut für Höhere Studien im Dezember zum KURIER. In ihrer Konjunkturprognose (Stand: Dezember 2016) rechnen Wifo und IHS bis 2018 mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf 9,5 bzw. 9,6 Prozent – bei einem gleichbleibenden Wirtschaftswachstum von rund 1,5 Prozent.

Kern will sich zudem für einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.500 Euro einsetzen - bisher ein No-Go in der sozialdemokratisch geführten Gewerkschaft. Dieses Dogma will Kern nun beenden und plädiert für einen Generalkollektivvertrag, der 1.500 Euro Mindestentlohnung festlegt. Gelinge dieser nicht, will Kern alles tun, um dieses Ziel über gesetzliche Maßnahmen zu erreichen. Als Signal auch an die Wähler, die man von der FPÖ zurückgewinnen will, ist folgender Vorschlag zu werten: Nur wenn sich kein Inländer für eine Stelle findet, soll ein (EU-)Ausländer genommen werden.

Um die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen auszugleichen, soll es ein Lohntransparenzgesetz geben – damit jede Frau weiß, um wie viel mehr Männer verdienen. Dazu eine 40-Prozent-Frauen-Quote für Aufsichtsräte und Leitungsfunktionen in der Privatwirtschaft.

Bildung

Kern stärkte Bildungsministerin Hammerschmid bei ihren geplanten Reformen, die teils kurz vor Umsetzung stehen, den Rücken: Brennpunktschulen, jene mit einem "sozioökonomisch schwachen Umfeld" sollen mehr Mittel über einen Sozialindex bekommen, der zur besseren Vermarktung inzwischen "Chancenindex" heißt. Dieser ist bereits umgesetzt, allerdings nur temporär. Kern will wie Hammerschmid diesen Index flächendeckend initiieren.

Lehrer sollen finanziell belohnt werden, wenn sie an solchen Schulen unterrichten. Dafür muss wohl das Dienstrecht geändert werden. Zudem soll der Lehrerberuf geöffnet werden, indem Quereinsteiger einfacher ins Bildungssystem geholt werden können.

Gratis-Tablet, Gratis-Laptop: Der Kanzler zollt auch der Digitalisierung Tribut, bereits Kindergartenkinder sollen mit Bauklötzen erste Erfahrungen mit Programmieraufgaben machen. In der Volksschule soll es dann eine "digitale Grundbildung" geben. Nach der Volksschule soll jeder Schüler ein Tablet erhalten, nach den ersten acht Schuljahren (also mit 14 Jahren) zudem einen Laptop. Was Bruno Kreisky einst mit dem Gratis-Schulbuch begann, wird nun für das 21. Jahrhundert neu interpretiert. Offen bleiben die zweifellos jährlich hohen Kosten, bei rund 70.000 Kindern eines Jahrgangs.

Bewegung kündigt Kern auch beim Thema Uni-Zugang an. Die Doktrin der freien und offenen Unis für alle ist Geschichte, die Unis sollen sich mehr an den Notwendigkeiten des Staates orientieren, Studienplätze in den Massenfächern begrenzt, und in Mangelfächern wie Technik und Naturwissenschaften erweitert werden. Hier ist Kern eine interne Opposition sicher, denn die Sozialdemokratischen Studenten sehen jede Beschränkung des Uni-Zugangs als Kampfansage. Und so veröffentlichte der VSStÖ noch während Kerns Rede eine erste Reaktion auf dessen "Plan A". In der Forderung nach einer Studienplatzfinanzierung ortet man einen "deutlichen Angriff auf den offenen und freien Hochschulzugang". Dieser stelle eine "Errungenschaft der Kreisky Ära" dar, "von der auch Kern selbst noch als Student profitiert hat und diese nun mit Füßen tritt".

Integration

Kern will, wie das die ÖVP wenige Stunden zuvor gefordert hatte, den Zuzug durch Flüchtlinge senken. Und dies so lange, bis die Integration der schon in Österreich Lebenden nicht abgeschlossen sei. Um dies zu erreichen, soll jeder Flüchtling verpflichtet werden, ein Integrationsjahr zu bestreiten, in dem Sprachmaßnahmen und Arbeitsschulungen verpflichtend sind. Es stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien die Politik hier vorgehen soll. Der Grad an Integration ist keine Größe, die in absoluten Zahlen messbar ist. Zudem will Kern die Bürokratie im Asylbereich vereinfachen. "Wir müssen wissen, dass die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft Grenzen hat", sagte Kern. Was Islamisten angeht, sprach sich der Kanzler dafür aus, "mit voller Härte" gegen Rekrutierungsversuche vorzugehen. Alles Ansagen, die mittlerweile durchaus auf Konsens stoßen. Allerdings setzte Kern an dieser Stelle eine der wenigen Spitzen gegen den Koalitionspartner: Integrationspolitik solle nicht als Instrument zur Profilierung einzelner Politiker oder Parteien dienen.

Pflege

Kern will den in manchen Ländern noch üblichen Pflegeregress abschaffen, bei dem alle Ersparnisse "eines Lebens" aufgebracht werden müssen, sollte ein Familienmitglied ein Pflegefall werden. Das will er mit einer kleinen Erbschaftssteuer als auch einer Schenkungssteuer bezahlen. ÖVP-Widerstand ist ihm in diesem Punkt sicher.

Wahlrecht

Auch beim Wahlrecht sieht Kern Reformbedarf, denn "der zweite Platz (bei einer Wahl) ist der erste Verlierer, und unser Land ist zu wertvoll, um es von Verlierern regieren zu lassen". Der Regierungsbildungsauftrag solle daher bindend an die stimmenstärkste Partei ergehen, die auch in jedem Fall den Kanzler stellen soll. Kern stellt sich kein Mehrheitswahlrecht vor, sondern, wie etwa in Griechenland, einen Mandats-Bonus für den Wahlsieger. Es ist schwer vorstellbar, dass diese Verfassungsreform eine Mehrheit bekommen wird, denn die SPÖ lag in der zweiten Republik bei den allermeisten Wahlen auf Platz 1. Die Mitbewerber würden mit einer Zustimmung also womöglich ihre eigene Position schwächen.