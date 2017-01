Es ist eine Art "Fern-Duell" mit dem die Regierungsspitze das politische neue Jahr so richtig eröffnet. Kanzler Christian Kern (SPÖ) und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) treten heute öffentlich an, um den ein oder anderen Pflock einzuschlagen.

Mitterlehner legte am Vormittag bei der ÖVP-Klubklausur im steirischen Pöllauberg vor. Durchaus überraschend forderte der ÖVP-Chef eine Halbierung der Obergrenze für Asylwerber auf heuer 17.500.

Wenn Christian Kern heute am späten Nachmittag zu seiner ersten großen Grundsatzrede schreitet, wird ihm noch mehr mediale Aufmerksamkeit zuteil werden. Der Auftritt des SPÖ-Chefs in der Welser Messe wird sogar im Fernsehen live übertragen. Auch Kurier.at wird an dieser Stelle ab 17:25 Uhr live via Video-Stream dabei sein.

Der Livestream (ab 17:25 Uhr)

Die Ansagen Kerns dürften den ein oder anderen Tabu-Bruch bringen, der vielleicht den Koalitionspartner weniger schlucken lässt als so manchen Parteifreund. Manche erwarteten ja im Vorfeld, dass Kern die Rede, die er mit einem knapp 150-seitigen Programmheft begleitet, dazu nützen wird, mit gezielten Provokationen die ÖVP in Neuwahlen zu treiben. So weit Inhalte bisher durchgesickert sind, wird es dazu wohl kaum kommen. Denn etliche der Vorschläge werden der Volkspartei zwar nicht gefallen, doch gibt es auch einige, die praktisch wortgleich in einem Programmpapier der ÖVP vorkommen könnten.

Von "New Deal" zu "Plan A": Mehr über die zu erwartenden Inhalte der Veranstaltung finden Sie hier.

Auffällige Inszenierung

Auffällig ist jedenfalls die Inszenierung der heutigen Veranstaltung, zu der immerhin 1.500 Interessierte - vor allem eigene Funktionäre, aber auch Welser Bürger - erwartet werden. Das beginnt schon bei der Auswahl des Tagsungsorts. Wels, die einstige rote Hochburg, war ja bei den vergangenen Gemeinderatswahlen der FPÖ zugefallen. Dass sich Kern nun für seine Grundsatz-Rede die zweit größte oberösterreichische Stadt aussucht, ist also kein Zufall. Ebenso als Signal, Wels zurückzuerobern gilt, dass per Postwurf alle Bürger der Stadt zu dem Event in der Messe eingeladen werden. Dass derzeit in der SPÖ einer Art Personenkult gehuldigt wird, zeigt sich auch daran, dass außer Kern niemand auf die Bühne gelassen wird, weder Vorredner noch Moderator. Gerade einmal ein Video bildet den Rahmen. Immerhin: im Anschluss wird das Parteivolk noch die Gelegenheit haben, sich mit dem Chef auszutauschen.

Bei einem vom Parlamentsklub gegebenen Empfang wird Kern Interessierten für Gespräche zur Verfügung stehen - so lange, bis er mit einem Auftritt in der "Zeit im Bild 2" eine einige Tage andauernde Medien-Offensive beginnt.