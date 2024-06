Nehammer: "Gewessler hat das gemeinsame Band durchschnitten"

Das wäre übertrieben. Ich will Chaos vermeiden und habe das Versprechen abgegeben, dass diese Regierung geordnet in die nächsten Wahlen gehen wird. Chaos entsteht allerdings, indem sich nicht mehr an Koalitionsvereinbarungen gehalten wird, das freie Spiel der Kräfte im Parlament beginnt und milliardenschwere Wahlzuckerl beschlossen werden, die die Menschen jahrzehntelang belasten.

Egal, welche Umfrage man sich ansieht: Das Gros der Menschen ist für die Renaturierung.

Ich warne davor, das eine gegen das andere auszuspielen. Wir sind uns einig und sagen bei Umwelt- und Naturschutz „Ja“. Wir investieren beispielsweise beim Rhesi Projekt am Rhein eine Milliarde Euro, unter anderem in Renaturierung. Wenn die Menschen aber auch wüssten, dass durch die EU-Regulierung Gegenden wie Salzburg und Tirol besonders in ihrem täglichen Leben beschwert werden, würden sie verstehen, warum es so wichtig war, die mahnende Stimme zu erheben und zu sagen: „Es ist gut, dass sich die EU mit Umweltschutz auseinandersetzt, aber es ist schlecht, wenn die Kommission versucht, für 27 Mitgliedsstaaten einheitliche Regelungen zu finden.“

Sie haben am Montag gesagt „Die Grünen haben ihr wahres Gesicht gezeigt". Wäre es nicht davor möglich gewesen, mit den Grünen beim Staatsoberhaupt, das stets die Schönheit der Verfassung lobt, vorstellig zu werden und zu sagen: „Wir haben ein Problem“?

Nein, weil ich davon ausgehe, dass eine Ministerin oder ein Minister sich an geltendes Recht hält. Ich hege nicht den Grundverdacht, dass Regierungsmitglieder das Recht beugen, denn die rechtliche Lage war eindeutig. Es gibt einen aufrechten, einstimmigen Beschluss der Landeshauptleutekonferenz und eine klare Meinung des Verfassungsdienstes, der nur dafür da ist, Interpretationsspielräume auszuräumen. Daher gehe ich eben nicht davon aus, dass ein Regierungsmitglied andere Gutachten bestellt und sich nicht für geltendes Recht interessiert.