Renaturierungsstreit: Nehammer sieht Verfassungsbruch durch Gewessler

Erwartungsgemäß sparte der Kanzler nicht mit Kritik an Ministerin Gewessler: "Wenn jeder Minister so arbeiten würde, also wenn jeder für sich mit Privatgutachten die Verfassung auslegt, wäre das Resultat Chaos und Uneinigkeit."

Der Streit zwischen Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und der ÖVP ist am Montag auch in Brüssel Thema gewesen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) warf Gewessler Verfassungsbruch vor. Allerdings: Er werde die Koalition trotz dieses Vertrauensbruches nicht aufkündigen. "Ich werde diese Bundesregierung bis zum 29. November anführen. Gesetzesvorhaben, "soweit sie mit diesem Koalitionspartner möglich sind" werde man noch umsetzen. Emotional sei es zwar Zeit, die Koalition zu beenden. "Der Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt. Er ist bereit, Ideologie über die Verfassung und das Recht zu stellen."

Ein Beschluss gegen die Warnung des Bundeskanzleramtes

Das EU-Renaturierungsgesetz ist am Montag in Luxemburg beschlossen worden - trotz Warnungen aus dem Bundeskanzleramt. Österreichs Stimme war bei dem Votum entscheidend gewesen- sie kam von Gewessler (Grüne), die damit einen Alleingang auf EU-Ebene hinlegte. Das Bundeskanzleramt kündigte an, eine Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einzubringen. Die ÖVP zeigte die Umweltministerin wegen Amtsmissbrauchs an.