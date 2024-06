Welche Lehren Verfassungsrechtler aus der Regierungskrise ziehen

Was die Frage aufwirft, ob die bestehenden Bestimmungen, die die Rolle der Länder und der Ministerien bei solchen Entscheidungen regelt, zu unklar und damit mitschuld an der aktuellen Regierungskrise sind. Oder wurde sie von einer Ministerin verursacht, die die bestehenden Regeln bis an die Grenzen und darüber hinaus ausgereizt hat?

„Ich bezweifle, dass es auf Länderebene verfassungsrechtlicher Präzisierungen bedarf“, sagt der Verfassungsjurist Peter Bußjäger. Die einheitliche Länderstellungnahme, an die sich der Bund zu halten hat, sei relativ klar geregelt, die Praxis habe sich in den 30 Jahren der EU-Mitgliedschaft bewährt.