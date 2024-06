Koalitionsklima am Tiefpunkt: ÖVP sagt Ministerrat ab

Die Stimmung in der türkis-grünen Koalition ist am Tiefpunkt - und das macht sich jetzt erstmals in der koalitionären Zusammenarbeit bemerkbar: Der Ministerrat - ein Treffen aller Regierungsmitglieder, das jeden Mittwoch stattfindet, um gemeinsame Vorhaben zu beschließen - ist für den 19. Juni abgesagt, berichtet die Krone.

Bei den Grünen reagiert man über die Absage und den neuen Plan, dass diese Woche nur Umlaufbeschlüsse getroffen werden sollen, überrascht. Der morgige Ministerrat war jedenfalls fix in den Kalendern der Kabinette eingeplant.

Das entspricht auch KURIER-Informationen von vergangener Woche (also vor dem Streit), wonach vor der Sommerpause am 19. und am 26. Juni sowie am 3. Juli Sitzungen geplant waren. Die Sommerpause dauert dann bis 4. September. Ob es dazwischen einen Sommer-Ministerrat gibt, war noch offen.

Plenarsitzungen im Nationalrat sind am 3. und 4. Juli geplant, nach der Sommerpause noch am 18. September, bevor am 29. September die Nationalratswahl stattfindet.