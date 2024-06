Türkis-grüne Koalitionskrise: Scheidung ohne Rosenkrieg

Die Folgen dieses Affronts gegen den Koalitionspartner waren zunächst nicht absehbar: Von Ministeranklage bis Koalitionsbruch schienen alle Eskalationsstufen denkbar. Letztlich, so war man sich in der ÖVP einig, würde man die grüne Ministerin damit nur zur Märtyrerin machen, in der linken Wählerschaft würde sie für ihren Mut gefeiert. Ganz zu schweigen von dem Chaos, das ein Bruch so kurz vor der Wahl im Nationalrat bedeuten würde.

Nehammer: "Krasses Fehlverhalten"

Also: durchatmen. Erst am Montagabend tritt Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer in Brüssel vor die Kameras. Was Gewessler getan habe, sei für ihn als Kanzler ein „mehr als schwerer Vertrauensbruch“. Die Erwartungshaltung sei, nach einem „so krassen Fehlverhalten“ die Koalition zu beenden, ist er sich bewusst. Aber: „Ich werde das nicht tun.“ Was das bedeuten würde, hat Österreich schon erlebt: Etliche Beschlüsse im freien Spiel der Kräfte im Nationalrat, die den Steuerzahler Milliarden kosten.

Nehammer gesteht aber ein: „Wenn Sie mich nach meiner Emotion fragen, dann würde ich sofort sagen: Ja, es ist Zeit. Der grüne Koalitionspartner hat sein wahres Gesicht gezeigt: Moralisierend bis zum geht nicht mehr, dann aber sofort bereit, die Ideologie über Recht und Verfassung zu stellen.“

Wie gesagt sei sein Ziel aber, das Land „geordnet“ bis zur Wahl am 29. September zu führen. „Notwendige und wichtige Vorhaben werde ich soweit umsetzen, wie es mit diesem Koalitionspartner noch möglich ist.“

Aus ÖVP-Kreisen ist zu hören, dass „außertourliche Vorhaben“ nicht mehr drin seien – so dürfte etwa das neue ORF-Gesetz nicht mehr kommen. Und: Die Chancen, dass die ÖVP nach der Wahl wieder mit den Grünen in eine Koalition geht, lägen nach diesem Vorfall bei Null, heißt es.