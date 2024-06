Gewessler und das EU-Renaturierungsgesetz: Nicht der erste Alleingang

„Ich will in 30 Jahren nicht sagen müssen, dass mir der Mut gefehlt hat.“ Dieser Satz stammt von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Ein Satz, der als Einleitung diente, um eine Maßnahme zu verkünden, die in Österreichs Politlandschaft für ein ziemliches Erdbeben sorgen sollte. Ein Satz, der als Ouvertüre zu dem derzeitigen Politspiel rund um das EU-Renaturierungsgesetz zu werten ist, das derzeit die Regierung spaltet.

Gewesslers angekündigte Zustimmung ist, wie berichtet, für Koalitionspartner ÖVP „rechtswidrig“.

Keine Überraschung

Allzu überraschend ist Gewesslers derzeitiges Vorgehen nicht. Der Alleingang begann schließlich bereits viel früher.