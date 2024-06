Koalitionskrise: Nehammer ruft wegen Gewesslers EuGH an, ÖVP erstattet Anzeige

Das EU-Renaturierungs-Gesetz ist am Montag in Luxemburg beschlossen worden - trotz Warnungen aus dem Bundeskanzleramt. Österreichs Stimme war entscheidend - sie kam von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne), die damit einen Alleingang auf EU-Ebene hinlegte. Die Reaktion aus dem Kanzleramt folgte prompt: Die von Bundeskanzler Karl Nehmanner (ÖVP) angekündigte "Nichtigkeitsklage" vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) sei fix. Die ÖVP kündigte ihrerseits eine Anzeige wegen Amtsmissbrauchs an, wie Generalsekretär Christian Stocker ankündigte: "Es besteht der Verdacht, dass Leonore Gewessler mit ihrer Zustimmung zur Renaturierungsverordnung rechtswidrig und wissentlich gegen die klaren Vorgaben des Verfassungsdienstes und gegen die Verfassung handelt - dies begründet Amtsmissbrauch."

Nehammer hatte bereits im Vorfeld der Abstimmung in Luxemburg den belgischen Ratsvorsitz darüber informiert, dass eine Zustimmung von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) zur EU-Renaturierung rechtswidrig sei. Es müsse "bei dr bereits gemäß den üblichen Verfahren eingemeldeten Stimmenthaltung Österreichs bleiben".