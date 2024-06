Rätselraten bis zur letzten Minute: Das Drama um die Renaturierung in Brüssel

Doch wenn es um das Gesetz zur Renaturierung ging, blieben sie trotzdem unbeantwortet - und zwar bis zum frühen Montagmorgen vor dem Rat der EU-Umweltminister in Luxemburg. Selbst bei Hintergrundgesprächen abseits der Kameras, wie sie auch der KURIER führte, blieben die Antworten aus dem EU-Rat und aus den Vertretungen der EU-Mitgliedsländer bemerkenswert vage.

Klar war bis zuletzt nicht einmal, ob Belgien, das derzeit den EU-Vorsitz hat, das Gesetz überhaupt auf die Tagesordnung des EU-Umweltministertreffens setzen würde. Auf den Entwürfen für die diese Tagesordnung, die in den Tagen zuvor kursierten, war es jedenfalls nicht vermerkt. Die Belgier hielten sich bis zuletzt zurück, man wollte sich die Blamage eines "Nein" bei der Abstimmung unbedingt ersparen .

Eigentlich war die Front der Gegner des Gesetzes unter den EU-Staaten über Monate gleich geblieben. Seit das EU-Parlament im Februar dieses Jahres dem eigentlich ausverhandelten Kompromissvorschlag zugestimmt hatte, lag der Ball bei den Mitgliedsstaaten. Üblicherweise segnen die einen einmal mit dem EU-Parlament fertig verhandelten Gesetzesentwurf routinemäßig ab: Ein EU-Formalakt also.

Anhaltender Widerstand

Beim Renaturierungsgesetz aber gab es immer noch einige Staaten, die massive Vorbehalte gegen diesen Kompromiss hatten. Allen voran Italien und die Niederlande, die Eingriffe in ihre Landwirtschaft befürchteten, so wie auch Belgien, dazu die skandinavischen Länder Schweden und Finnland, die sich vor allem bei ihrer Forstwirtschaft und ihren Wäldern nichts dreinreden lassen wollten. Dazu kam Ungarn, das sich ohnehin bei allen heiklen Streitfragen in der EU querlegt und Österreich. Hier hatte vor allem die Regierungspartei ÖVP schon gegen das "Ja" des EU-Parlaments klar Stellung bezogen, ebenso wie die FPÖ. SPÖ und Grüne dagegen waren dafür.