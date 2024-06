Trotz Krise: Kanzler Nehammer schließt neue Koalition mit Grünen nicht aus

„Wäre das die ganze Zeit so gewesen wie jetzt, wie wir erlebt haben, wo die Energieministerin sich über das Recht erhebt, um politischen Aktionismus zu betreiben, bei übrigens einem sehr wichtigen Thema, das auch mir als Bundeskanzler und ÖVP ebenso wichtig ist, nämlich Naturschutz und Umweltschutz, dann ist ein verantwortungsvolles Regieren und schwere Entscheidungen treffen nicht möglich. Das war aber in den letzten viereinhalb Jahren nicht immer so, sondern wir haben, glaube ich, gemeinsam sehr viele Krisen gemeinsam auch bewältigt .“

Eisern bleibt sein Nein allerdings zur „Kickl-FPÖ“, also zu einer Koalition mit dem FPÖ-Chef Herbert Kickl. Dazu wird der Kanzler von Servus TV so zitiert: „Ich schließe ja die Person Herbert Kickl in der Regierungszusammenarbeit aus. Er ist der Parteiobmann und damit ist er ein wichtiger Mann im Sinne des Einflusses der Freiheitlichen Partei. Sein Team rund um ihn herum. Aber wie gesagt, ich bin in Verbindung mit sehr vielen vernünftigen, aus meiner Sicht vernünftigen FPÖ-Politikern. Deswegen habe ich die FPÖ nicht ausgeschlossen.“

Das ganze Gespräch heute Abend bei „Blickwechsel. Das Nachrichtenmagazin.“, ab 21:10 Uhr, live bei Servus TV und Servus TV On.