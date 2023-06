FSG-Vorsitzender Muchitsch: "Willkommenskultur wird es nicht geben"

Am Dienstag wurde Josef Muchitsch zum Chef der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) gewählt. Lauter und vehementer wolle er in seiner neuen Rolle auftreten, kündigte er an - und fordert die Rücknahme zahlreicher Reformen, die die Bundesregierungen seit 2017 veranlasst haben.

Ganz oben auf seiner Liste von Forderungen steht die Arbeitszeitverkürzung. Auch eine sechste Urlaubswoche und eine Millionärssteuer sollen eingeführt werden. Die FSG fordert zudem ein höheres Arbeitslosengeld und eine Rücknahme der Krankenkassenreform von Türkis-Blau.