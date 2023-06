ÖGB-Kongress: "Andi“-Rufe für den neuen Parteichef

Stolz

Babler erzählt wieder die Geschichte, mit der er schon die Delegierten am Parteitag gewonnen hat. Es ist die Geschichte vom „stolzen Arbeiterkind“, das von der Bewegung beschenkt wurde. Mit fairen Löhnen, einer Betriebskrankenkasse, einem Werksarzt – und einem Schwimmbad. „Ich vergess’ das unseren Betriebsräten nie, was sie mir und all den anderen an Chancen gaben.“

Applaus, Jubel, „Andi“-Rufe

Wen wundert’s? Babler spricht über Themen, die Gewerkschafter emotionalisieren.

Menschen seien niemals Bittsteller, sagt er. Nicht mit der „Schürze im Supermarkt“. Nicht wenn sie den Mantel einer Pflegekraft tragen. Bittsteller, das ist eines seiner Lieblingsworte, es zieht sich durch die gesamte Rede: Arbeitende Menschen seien keine Bittsteller, wenn sie höhere Löhne fordern; Patienten seien keine Bittsteller, wenn sie zeitgerechte Termine bei einem Arzt wollen. Und Frauen seien keine Bittstellerinnen, wenn sie gleichen Lohn für gleiche Arbeit fordern.