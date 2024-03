Gemeindebundpräsident: "Möchte den Teufel nicht an die Wand malen"

Man muss auf dem Boden der Gesetze arbeiten und die besagen, was wir zu tun haben – auch in der Raumordnung. Alfred Riedl hat die Gesetze nicht verletzt.

Zurück zum Gelöbnis: Was tun Sie, wenn sich jemand nicht an das Gelöbnis hält?

Man muss Menschen mögen und Freude daran haben, für sie zu arbeiten, braucht Gestaltungswillen und Visionen. Wir leben in einer Zeit der Selbstdarsteller, aber die Selbstdarsteller unter den Bürgermeistern leben kürzer. Wesentlich geworden ist – nicht nur wegen des Informationsfreiheitsgesetzes – möglichst transparent zu sein. Transparent, damit sich Menschen auch an unserer Arbeit beteiligen können. Wir treffen Entscheidungen, wofür welches Steuergeld verwendet wird – und wofür nicht.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit zielt seit Jahren darauf ab, dass Frauen es mindestens genauso gut wie Männer machen. Mir geht es nicht um Quote, sondern einen Prozess, dass die Besten über Jahre in einer Gemeinde in eine Führungsaufgabe wachsen. Es muss nicht die Frau oder der Mann werden, sondern der oder die Bessere. Frauen wollen nicht kraft ihres Frauseins in eine Funktion kommen, sondern weil sie es gut machen.

Zurück zum Geld: Sie haben gleich bei Amtsantritt eine Milliarde Euro mehr vom Finanzminister gefordert, wobei der Finanzausgleich (FAG) erst wenige Monate her ist. Ist es so schlecht um die Gemeinden bestellt oder haushalten sie schlecht?

Sie müssen, wenn sich´s nicht ausgeht, wie im Privatbereich Schulden machen oder Leistungen kürzen wie bei Personal, im Kindergarten oder in Schulen. Aber ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen.

Da werden Angst-Bilder erzeugt, die nicht stimmen. Es geht natürlich darum, Bodenversiegelung hintan zu halten. Das geht von Schotterrasenflächen in Siedlungsstraßen bis hin zu Überschattungen oder bereits überbreite Straßen nicht für den Radweg weiter zu verbreitern, sondern die vorhandenen Flächen zu nutzen. Ich lasse mich nicht von einzelnen Interessensgruppen dafür an den Pranger stellen. Bodenverbrauch, das muss auch gesagt werden, ist ein gesellschaftliches Bedürfnis. Menschen wollen ein Carport, einen Radweg und ein Windrad statt ein Atomkraftwerk.

Gibt es sachliche Diskussionen über Windräder oder Migration auf Gemeindeebene?

Ich stehe zu Windkraft! Wir haben in Niederösterreich und dem Burgenland eine ambitionierte Zonierung und haben – wie in Waidhofen an der Thaya – die Bevölkerung eingebunden. Was wir diskutieren müssen: Den Bau von Leitungen und Masten und, dass die Menschen, die zukünftig an einer 180 KV-Leitung leben müssen, etwas davon haben sollten Wenn wir die Energiewende wollen, dann brauchen wir allein in Niederösterreich 700 neue Trafostandorte. Das muss klar ausgesprochen und diskutiert werden.

Wird Migration in den Gemeinden diskutiert wie in Deutschland, da wurde gerade eine Atempause eingefordert.

Wie auch 2015 leisten die Gemeinden ungeheuer viel, nur jetzt eben abseits des Scheinwerferlichts. Das ist Klein-Klein-Arbeit, keine Angst-Arbeit. Es ist immer eine Frage, wie man vor Ort zusammenleben will und kann – ganz unabhängig von der Provenienz. Wir arbeiten für und mit den Menschen, die bei uns wohnen. Dass wir die Migrationsströme national und international reduzieren müssen, das ist nicht unsere politische Baustelle. Das ist Sache des Bundes.

Was ist Ihre politische Baustelle?

Meine Baustelle ist die Vielfalt an Baustellen. Es heißt: „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ und die Leiste der Gemeinden ist das örtliche Zusammenleben von der Wiege bis zur Bahre. Wir helfen von der Kinderbetreuung bis zu Bestattung als Dienstleister. Die Hauptbaustelle, wenn Sie so wollen, sind immer die Finanzen, viele Infrastrukturen können wir nicht anbieten, wenn wir räumlich eingeschränkt sind – und damit wären wir wieder beim Bodenverbrauch. Die größte Baustelle ist allerdings unsichtbar. Das ist die Digitalisierung vom Amtsweg bis zum bargeldlosen Bezahlen. Damit beschäftigen wir uns intensiv. Aber das haben viele noch nicht auf dem Radar.