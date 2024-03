So wurde in den Waldviertler Windpark-Gemeinden abgestimmt

Eingeleitet von monatelangen heftigen Debatten, gab es im Waldviertelbezirk Waidhofen an der Thaya am Sonntag in fünf Gemeinden Volksabstimmungen über die geplante Errichtung von 18 Windkraftanlagen. Die Ergebnisse in den Kommunen fielen knapp aus.

In den beiden Gemeinden Waidhofen an der Thaya-Land und Groß-Siegharts wurde die Errichtung von Windkraftanlagen von 54,49 Prozent und 51,16 Prozent abgelehnt. In der Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya sprachen sich 51,77 Prozent für die Windräder aus. In Thaya stimmten 60,56 Prozent dafür und in Karlstein gab es 58,57 Prozent Prostimmen. 13 von 18 Windrädern sollten nun bis 2030 errichtet werden können

Verbindlich

Weil in allen fünf Gemeinden die jeweiligen Mehrheiten über 50 Prozent liegen, sind auch alle Abstimmungsergebnisse für die jeweiligen Gemeinderäte verbindlich. In den drei Progemeinden müssen die Gemeindeparlamente nun für die entsprechenden Flächenwidmungen sorgen.

Aufgeteilt in drei Windparks sollen Windräder mit einer Gesamthöhe von 260 Metern errichtet werden. Bei zwei Windparks wollen der Landesenergiekonzern EVN und die in Pfaffenschlag im Waldviertel ansässige WEB kooperieren, einen will die WEB alleine durchziehen.

Bürgermeister

Während sich der Widerstand in der Bevölkerung im vergangenen Jahr unter der Organisation der IG Waldviertel, die mehrere Bürgerinitiativen vereint, formierte und immer größer wurde, festigte sich auf der anderen Seite auch die Position in den fünf Gemeindeführungen mit einer absoluten Befürwortung für die neuen Windräder.