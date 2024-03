Fünf Volksbefragungen: Waldviertler Front gegen Windkraft

Idyllische Wälder, sanfte Gewässer, mystische Orte. Das Waldviertel wird gern als Naturoase der Ruhe beschrieben. Eine Region, in der es sich besonders gut entspannen lässt.

Im Bezirk Waidhofen war davon in den vergangenen Monaten davon allerdings wenig zu spüren. Es ist ein Thema, das die Politik umtreibt, für turbulente Bürgerveranstaltungen sorgt und Keile in so manche Ortschaften getrieben hat: die Windkraft.