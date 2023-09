"Windradwahnsinn": Waldhäusl will nun "Schutzpatron des Waldes" sein

Es ist erst ein paar Wochen her, da verkündete ÖVP-Landesvize Stephan Pernkopf, dass der grüne Strom in Niederösterreich noch viel mehr an Bedeutung gewinnen solle. Derzeit, so Pernkopf, werde die bestehende Wind-Zonierung überarbeitet, um Standorte für 250 zusätzliche Windräder auszuweisen können.

Die FPÖ, die bekanntlich Koalitionspartner der Volkspartei im größten Bundesland ist, sieht diesen Weg dagegen kritisch und spricht wörtlich von einem „Windradwahnsinn“. Vor allem der 2. Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl, der große Ambitionen auf das Amt des Bürgermeisters in Waidhofen an der Thaya zeigt, platzte am Dienstag der Kragen.