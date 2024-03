Politische Bombe: EU-Naturschutzgesetz vor dem Fall, keine Mehrheit im Rat

Seit Jahren wird in der EU über das Nature Restauration Law, also das Gesetz zur Widerherstellung der Natur, verhandelt. Die EU will damit ihr Versprechen gegenüber der UNO zum Schutz der Natur halten.

Es gab längst eine Einigung beim Trilog, das ist jenes Gremium aus Vertretern des EU-Rates (der Minister), des EU-Parlaments und der EU-Kommission, das immer aktiviert wird, wenn ein finaler Kompromiss ausgehandelt werden muss. Solche Trilog-Verhandlungen scheitern immer wieder, dann muss die Gesetzgebung neu gestartet werden.

Doch bei der Nature-Restauration-Gesetzgebung war das nicht der Fall, es gab bereits eine Trilog-Einigung.

Die Gesetzwerdung in der EU sieht dann jedenfalls noch vor, dass das Trilog-Ergebnis von (irgendeinem) EU-Ministerrat formell beschlossen werden muss. Das Gesetz wird üblicherweise also durchgewunken.