Johanna Mikl-Leitner: "Alle Minister standen zur Disposition"

Was bleibt eigentlich von der Ära Kurz?

Sebastian Kurz hat großartige Arbeit geleistet. Ja, er hat Fehler gemacht, aber wer frei von Fehlern ist, werfe den ersten Stein. Bei der Frage, was bleibt, fallen mir spontan Projekte wie die Zusammenlegung der Gebietskrankenkassen, zwei Steuerreformen oder der Familienbonus ein. Und in der ÖVP ist er einer, der in guter Erinnerung bleibt, weil er wichtige Wahlerfolge gefeiert hat.

Ist es nicht eine Zumutung, dass sich mitten in einer Pandemie der Finanz- und der Bildungsminister „vom Acker“ machen?

Worum ging es? Es ging darum, Handlungsfähigkeit und Stabilität in der Regierung zu sichern. Wenn es um eine Neu-Aufstellung des Teams geht, dann stehen alle Minister zur Disposition. Und Karl Nehammer hat sich sein Team so ausgesucht.

Der neue Kanzler ist in der ÖVP Niederösterreich sozialisiert, das Selbe gilt für die Verteidigungsministerin und den neuen Innenminister...

Niederösterreich ist ein großes Land mit tüchtigen Kräften. Und in der Regierung kommt es nicht darauf an, aus welchem Bundesland jemand stammt. Man arbeitet für alle Österreicher.

Es ist Zufall, dass Nehammer aus der ÖVP Niederösterreich kommt?

Wenn Sie so wollen: ja.

Wie lang hält die Regierung?

Ich gehe davon aus bis zum Ende der Legislaturperiode. Es gibt viel zu arbeiten.

...und der Konflikt um den Lobautunnel?

Der ist ärgerlich und wir können das so sicher nicht stehenlassen, da geht es um Projekte, die seit 20 Jahren in Planung sind. Ich lade Leonore Gewessler ein, mit mir in die Ostregion zu fahren. Da herrschen Wut, Zorn und Verärgerung. Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Unsere Experten prüfen alle Rechtsmittel.