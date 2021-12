Lobau-Autobahn: Wien will Stadtstraße bauen, Besetzer bleiben

Zwar sei der öffentliche Verkehr ausgebaut worden, eine höherrangige zusätzliche Straße werde es dort aber, wie in der UVP festgehalten, auch brauchen. Die „Schleichwege“ durch die Wohngebiete sollten gleichzeitig geschlossen werden. Unerlässlich ist laut der Wiener SPÖ-Politikerin auch der Bau der Spange Aspern, also jenes Autobahnastes, der an die Stadtstraße anschließend die Seestadt mit der S1 verbinden würde.

„Ja, ich werde der Ministerin mitteilen, dass es von Wien den Wunsch gibt, dass selbstverständlich auch die Spange errichtet wird.“ Gemeinsam mit Niederösterreich werde man weiters darauf drängen, den Nordteil der Umfahrung zu errichten, wie Sima erläuterte. Dort könne die Asfinag in wenigen Wochen zu bauen beginnen, zeigte sie sich zuversichtlich. Sollte dieser Nordteil nicht kommen, würde die Spange an keine hochrangige Straße angebunden werden - und in Raasdorf im „Nirwana“ enden, wie Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) es zuletzt formuliert hatte.