Lobautunnel: Gewesslers Nein löst Politbeben aus

Kernpunkte der Begründung: Mehr Straßen zögen nur mehr Verkehr an, was gleich gegen zwei Ziele der Regierung spreche: Klimaschutz und Bodenschutz. Bis 2030 müssen die Treibhausgas-Emissionen halbiert und bis 2040 auf null gesenkt werden und der Bodenverbrauch soll drastisch gesenkt werden.

"Unberührte Artenvielfalt"

Konkret gehe es um zusätzliche Emissionen in Höhe von bis zu 489.100 Tonnen CO 2 pro Jahr (Verkehr gesamt 24 Millionen Tonnen). Der Bau wäre zudem ein „massiver Eingriff in die unberührte Artenvielfalt“, zerstörte Natur würde „unwiederbringlich verloren gehen“.

In der Lobau würden derzeit mehr als „800 Arten höherer Pflanzen, 33 Säugetier- und rund 100 Brutvogelarten, 8 Reptilien- und 13 Amphibienarten sowie 67 Fischarten leben.“ Und nicht zuletzt sei ein Tunnelbau eine extrem CO 2 -intensive Form des Bauens.

„Unsere Kinder werden uns in 20 Jahren fragen: Was habt ihr gemacht, um das Klima zu retten?“, sagte Gewessler durchaus emotional. Sie wolle dann nicht antworten, dass sie nicht den Mut gehabt hätte, notwendige Entscheidungen zu treffen.