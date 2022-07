IV-Präsident-Knill: "Setzen uns regelmäßig mit Strom-Blackout-Plänen auseinander"

Mellach wird umgerüstet.

Gut, dass das Gaskraftwerk in Mellach umgerüstet wird auf Kohle. Doch wo bekommen wir Steinkohle her auf den Weltmärkten zu welchen Preisen? Das einzig Gute an dieser Krise ist, dass wir an Tempo zulegen, was den Umstieg auf Erneuerbare betrifft. In der Industrie sind wir bereit dazu, aber die Genehmigungsverfahren dauern immer noch zu lange.