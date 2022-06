Mellach: Ein Kraftwerk erwacht aus dem Tiefschlaf

Eine grüne Wiese

Mellach, am 31. März 2020 zum letzten Mal in Betrieb, sollte eigentlich 2024 oder 2025 rückgebaut werden. „Zu einer grünen Wiese, da wären die Bagger gekommen“, beschreibt Kurzmann-Friedl. Es ist das letzte Steinkohlekraftwerk Österreichs mit einer Leistung von bis zu 225 Megawatt, ein Monument einer Technologie, die politisch wegen seiner Umweltbelastung – Stichwort CO 2 -Ausstoß – als veraltet angesehen wird.

Gas, das war die sauberere Zukunft: Am Standort in der Steiermark nahm der Verbund 2012 das mit 830 Megawatt leistungsstärkste Gaskraftwerk des Landes direkt neben dem kohlebefeuerten Exemplar in Betrieb.

Der Krieg ändert alles

Doch dann griff Russland die Ukraine an, das Gas fließt nicht mehr so wie bisher in den Westen. So kommt das Kohlekraftwerk wieder ins Spiel und – falls nötig – tatsächlich auch ans Netz, so kündigte es die Bundesregierung vor einer Woche an.

Das Werk ist darauf ausgelegt, beinahe alle Grazer Haushalte zu beheizen. „Es substituiert 80 Prozent des Fernwärmebedarfs in Graz“, beschreibt Kurzmann-Friedl. „Das Gas, das dafür nicht gebraucht wird, geht in den Speicher. Oder versorgt direkt Wien.“ Auch Strom wird in dem Werk erzeugt.