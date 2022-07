Verbund-Chef Strugl: Mellach wird erst 2023 Energie liefern

Und wie geht es mit den Energiepreisen weiter? "Derzeit haben wir Preisschocks, mit denen wir zurechtkommen müssen. Bei Strom zeigen die Terminmärkte auch in den nächsten Jahren ein sehr hohes Niveau, das wir bis jetzt nicht hatten", rechnete der Verbund-Chef vor.

Höhere Einnahmen

Dass es für den Verbund gerade auf der Einkommensseite gut läuft, relativierte Strugl: "Von den höheren Erlösen, dem, was wir an Gewinn ausweisen, zahlen wir höhere Steuern und eine höhere Dividende. Inklusive Sonderdividende schütten wir für das laufende Geschäftsjahr rund 1,2 Milliarden Euro an die Eigentümer aus. Was dann bleibt, reinvestieren wir. Wir investieren im Jahr eine Milliarde in den Ausbau der Erzeugung, Netze und Speicher. Wenn man den Unternehmen diese Gewinne nimmt, nimmt man ihnen die Möglichkeit zu investieren."