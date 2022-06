Soll Österreich wieder mit Kohle Strom erzeugen?

PRO

Die Urlaubsfotos am Handy landen gesichert in der Cloud oder – und das wäre heute so schon richtig altmodisch – auf einer externen Festplatte. Die halb fertige Doktorarbeit auf dem Notebook wird idealerweise auch auf einem USB-Stick extra abgespeichert – paranoid Veranlagte machen das gar auf zweien.

Es könnte ja einer der beiden verloren gehen und der Laptop nicht mehr hochfahren.

Von wichtigen Dokumenten besitzen ganz vorsichtige Menschen gar Kopien auf Papier (analoges System, aber bewährt). Und das Datum des Hochzeitstages trägt sich so jemand sicherheitshalber im Kalender ein, man/frau ist zuweilen vergesslich.

Auf Nummer sicher gehen nennt sich das, oder moderner: Back-up. Damit man im Notfall etwas hat, auf das man zurückgreifen kann und nicht völlig blank da steht.

Das vor rund zwei Jahren stillgelegte Kohlekraftwerk im steirischen Mellach nun wieder auf einen neuerlichen Betrieb vorzubereiten, ist nichts anderes als das: Ein Back-up und eine Sicherstellung, dass im Ernstfall Wohnungen beheizt werden können und tatsächlich Strom aus der Steckdose kommt.

Unbestritten, Kohle ist dreckig und für die Klimabilanz verheerend. So ein Kraftwerk eventuell wieder hochfahren und ans Netz nehmen zu müssen, ist ärgerlich, zumal das vermeintlich letzte Stückchen Braunkohle dort schon als Dinosaurier im Museum landete.

Aber noch ärgerlicher wäre es, wenn im Herbst und Winter plötzlich der Strom ausfällt: Das hieße im Endeffekt, es ginge gar nichts mehr – keine Tankstelle, keine Supermarktkasse und nicht einmal der Wasserkocher für den heißen Tee, der wärmen soll, weil auch die Heizung im Haus kalt bleibt.

Elisabeth Holzer ist Chronik-Redakteurin in Graz