Ist "Panik" berechtigt? Wie eine Pensionsreform aussehen könnte

Gewerkschafterin Teiber ortet wiederum Panikmache von Seiten Helmensteins: "Wenn ich höre, dass man für die Pensionen Geld versenkt, schmerzt mich das. Damit vermeiden wir Altersarmut, wie wir sie in ganz vielen europäischen Ländern oder Amerika sehen." Viele Länder würden Österreich um sein staatliches Pensionssystem beneiden. Die Ausgaben für die Beamtenpensionen würden anteilig am BIP sogar sinken, das Pensionsantrittsalter der Frauen werde bis 2034 an jenes der Männer angeglichen.

Soll das Pensionsalter angehoben werden?

Hier erhält Teiber keinen Widerspruch, sondern sogar überraschende Schützenhilfe von Helmenstein. Auch er sei dagegen, das Pensionsalter wie in Deutschland einfach anzuheben. Das sei nur "eine Mogelpackung", wenn das faktische Pensionsalter nicht steige. "Wir sollten eine gemeinsame Initiative ergreifen, dass die Menschen in diesem Staat deutlich länger arbeiten können, damit wir mit 62 oder 63 in Pension gehen und nicht mit 60,5 halbkrank."

Der Ökonom sieht eine höhere Eigentumsquote – also niedrigere Immobilienpreise – als einen Schlüssel. Das Pensionsalter will er wiederum an die Lebenserwartung koppeln. Dafür plädiert auch Ökonom Gabriel Felbermayr. Die Aussage von Wifo-Kollegin Mayrhuber, eine Reform in zehn Jahren komme hier schnell genug, findet er "nicht besonders smart". Der Grund: Eine Erhöhung des Pensionsalters müsse über einen möglichst langen Zeitraum eingeschliffen werden.