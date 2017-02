"Imame werden weiterhin gesteuert"

Er kam als Gastarbeiterkind nach Tirol, wuchs als überzeugter Europäer auf – und steht aufgrund seines Jobs auf einer jener umstrittenen Listen, die Erdoğan-treue Vereine nach Ankara gemeldet haben: Journalist Bilal Baltaci erklärt im KURIER-Interview, wie türkische Kultur-Vereine in Österreich Politik machen und woraus sich ihre Macht speist.

KURIER: Herr Baltaci, kann man wirklich davon ausgehen, dass Kultur-Vereine wie ATIB die Namen von Erdogan-Kritikern in Österreich in die Türkei melden?Bilal Baltaci: Ehrlich gesagt wundere ich mich, dass man das, was Abgeordnete wie Peter Pilz kritisieren, nicht schon vor Jahren thematisiert hat. Natürlich ist es so. Ich selbst stehe auf einer der Listen von Regime-Kritikern, die die UETD (Union Europäisch-Türkischer Demokraten) nach Ankara geschickt hat.

Wie kam es dazu?

Ich bin seit meinem sechsten Lebensjahr in Österreich, bin im Zillertal aufgewachsen, bin durch und durch Europäer. Ich wollte Journalist werden und habe für die Österreich-Ausgabe von Zaman gearbeitet. Zaman war die größte Tageszeitung der Türkei. Vor zwei Jahren wurde die Redaktion in der Türkei von Erdoğans Schergen gestürmt und schließlich geschlossen. Die Zeitung zu lesen war ein Sicherheitsrisiko – auch hier in Österreich.

Warum?

Weil Zaman eine Nähe zu Fethullah Gülen hatte, der von Erdoğan für den Putsch verantwortlich gemacht wird. Zaman gilt, wenn Sie so wollen, als Terroristen-Blatt. Mir haben Freunde in Wien gesagt: "Wenn Zaman auf meiner Türmatte liegt, krieg’ ich Schwierigkeiten, dann steht bald der türkische Geheimdienst vor der Tür."

Sind Sie Gülen-Anhänger?

Nein, die treue Anhängerschaft widerspricht meinem Charakter. Man kennt mich in meinem Umfeld als einen Kritiker, das spielt aber für Ankara keine Rolle. Die einfache Logik Erdoğans ist: Ich habe für diese Zeitung gearbeitet, also bin ich ein Feind. In der Türkei wurde Zaman mit Gewalt geschlossen, in Österreich wurde die Zeitung subtiler umgebracht.

Und zwar wie?

Unternehmer wurden genötigt, nicht mehr zu inserieren. Stellen Sie sich vor, sie haben eine Firma in Wien, die ihr Geld mit dem Handel mit der Türkei verdient, ja vielleicht sogar Filialen in der Türkei betreibt. Irgendwann kommt jemand zu Ihnen und sagt: "Wenn Du diese Zeitung unterstützt, kriegst Du in der Türkei ernste Probleme. Außerdem wohnen ja noch deine Freunde und Verwandten dort." Was tun Sie? Ignorieren Sie das einfach?

Warum haben die Türkei oder Präsident Erdogan ein Interesse daran, über Moschee-Vereine Einfluss auf österreichische Türken zu nehmen?

Zum Teil sind die Türken, die er über die Vereine in Deutschland oder Österreich anspricht, in der Türkei noch wahlberechtigt – es sind also potenzielle Unterstützer. 2014 war Erdoğan persönlich zum Wahlkämpfen in Wien, und jetzt startet der Ministerpräsident Yildirim den Wahlkampf für das Referendum in Europa. Der zweite Grund: Er kann mit dieser Bevölkerungsgruppe Druck auf die EU ausüben. Wenn Erdoğans Vereine in Europa mobil machen, gehen Tausende auf die Straße – das macht Eindruck, schafft Instabilität. Nach dem Putschversuch schrieben viele Erdoğan -Anhänger in den sozialen Medien, dass sie bei einem erfolgreichen Putsch gegen Erdoğan Europa in Brand setzen würden. Erinnern Sie sich noch, wie er in der Flüchtlingskrise die Flüchtlinge in der Türkei als Druckmittel gegen Brüssel verwendet hat? So funktioniert er einfach.

Und Vereine wie ATIB werden aus Ankara finanziert?

Davon bin ich überzeugt. Man muss sich nur ansehen, welche Aktivitäten sie entfalten: Da müssen jeden Monat Imame bezahlt werden, daneben gibt es Feste, Groß-Veranstaltungen, all das kostet Geld. Was ich kritisiere ist, dass bestimmte Vereine und Moscheen zu einer Spaltung der Gesellschaft beitragen. Das sind immer noch Parallel-Systeme und -Gesellschaften.

Aber die Auslandsfinanzierung der Imame ist längst verboten.

Das heißt aber nicht, dass sie nicht passiert. Im Vorstand von ATIB sitzen sehr kundige Menschen, Steuerberater, Anwälte etc. Die wissen, wie man sich gegenüber Behörden verhält, wie man Zahlungsflüsse frisiert. Und das Geld kann ja auch indirekt aus Ankara kommen.

Und zwar wie?

Muslimische Unternehmer werden "gebeten", "freiwillig" eine "Spende" an einen Verein zu leisten, damit im Gegenzug die Geschäfte gut laufen – was macht dieser Unternehmer? Wer immer noch nicht begriffen hat, was abläuft, der sollte einen Blick auf die türkische Auslandsvertretung in Wien werfen: Der Chef von ATIB ist gleichzeitig ein mit Immunität ausgestatteter Diplomat der türkischen Regierung. Noch klarer kann man die Verbindung Erdoğan -ATIB nicht darstellen.

Was müsste geschehen?

Zunächst einmal sollte eine funktionierende Kontrolle der Moschee-Vereine eingerichtet werden. Noch immer wird beim Freitagsgebet anti-österreichische und anti-europäische Propaganda verbreitet. Noch immer werden die Imame von Ankara aus gesteuert. Entweder werden die Predigten – wie im Islamischen Zentrum in Wien-Floridsdorf – auf Deutsch gehalten. Oder man übersetzt und kontrolliert sie. Derzeit geschieht zu wenig, um die Parallelgesellschaften aufzulösen.