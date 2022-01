Helfer in der Corona-Krise: Sie schließen die Lücken

Noch gibt es für dieses Phänomen keine fundierten Studien, nur anekdotische Berichte. Doch die häufen sich: Aus der berechtigten Angst, dass in Österreich aufgrund der hohen Zahl an Corona-Infizierten wichtige Dienstleistungen in Spitälern und Altenheimen, in Kindergärten und Schulen sowie bei den Behörden ausfallen könnten, werden derzeit Pensionisten sowie Menschen in Ausbildung als stille Reserve angeheuert.

Omikron macht erfinderisch

Der Brief, den Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) an pensionierte Polizisten unterfertigt hat (siehe Faksimile unten), ist ein Beleg dafür: Höflich wird angefragt, ob sich die um ihre Unterstützung Gebetenen nicht vorstellen könnten, dem Land in einer schwierigen Situation ihre über Jahrzehnte angeeignete Erfahrung zur Verfügung zu stellen. Einige der derart Hofierten trauten ihren Augen nicht. Bisher, meint einer, wurde den älteren Kollegen die Erfahrung eher zum Vorwurf gemacht. Wertgeschätzt wurde sie hingegen nur selten.