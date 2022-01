Schulen: Studenten und Lehrer in Pension sollen aushelfen

Um den erwartbaren coronabedingten Ausfällen beim Lehrpersonal zu begegnen, setzt die Stadt Wien jetzt auf ungewöhnliche Maßnahmen: Seit Kurzem werden die Pädagogischen Hochschulen der Stadt angeschrieben, um Studenten zu gewinnen, die sich bei Interesse kurzfristig als Aushilfslehrer zur Verfügung stellen.

Infrage kommen laut Bildungsdirektion, wo man einen entsprechenden Bericht von Heute bestätigt, Studenten des Bachelorstudiums bzw. solche, die den ersten Abschnitt bereits abgeschlossen haben.

In einem zweiten Schritt will man bereits pensionierte Lehrkräfte zum Aushelfen motivieren. In einem telefonischen Rundruf wendet sich die Bildungsdirektion laut einen Sprecher an rund 600 Pädagogen, die vor Kurzem aus dem Dienst ausgeschieden sind.

Da die Aktion erst begonnen habe, sei noch unklar, wie viele Rückmeldungen es gebe, sagt der Sprecher. Er betont, dass es nicht um die Behebung von Engpässen gehe, die bereits bestehen würde. Vielmehr wolle man für den Fall der Fälle einen Reserve-Pool an Aushilfspersonal aufbauen.