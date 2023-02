Hafenecker drängt auf U-Ausschuss zu Corona-Pandemie

Auch in den Bundesländern Salzburg und Kärnten stehen Wahlen an, wobei Hafenecker im Süden seine Partei gut aufgestellt sieht. In Kärnten würde er nicht ausschließen, die SPÖ zumindest mittelfristig zu überholen und dabei die stärkste Kraft zu werden. "Das kann durchaus passieren. Wenn nicht jetzt, dann zumindest beim nächsten Mal."

"Keine Freude" hat der FPÖ-Generalsekretär mit dem "Slowenisierung"-Posting der Freiheitlichen Jugend im Kärntner Landtags-Wahlkampf. Er spricht von einer ungeschickten Formulierung vor dem Hintergrund, dass weitere Bezirksgerichte zweisprachig werden sollen. "Ich glaube, das sind berechtigte Ängste, die es dort gibt", meint der FPÖ-Generalsekretär. "Nichtsdestotrotz ist dieses Posting aber nicht unbedingt eine Visitenkarte."