Grüner Vorab-Check: Hätte die Causa Schilling verhindert werden können?

„Bei Kandidaten für politische Spitzenjobs wird zunächst das Inhaltliche abgeklärt“, sagt Kalina. Das bedeutet: Alle verfügbaren Äußerungen, Interviews, die in der politischen Auseinandersetzung Thema sein können, werden gesichtet. In einem weiteren Schritt wird das persönliche und berufliche Umfeld analysiert. „Man spricht mit Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen“, sagt Kalina. „Und schließlich spricht man mit dem Kandidaten selbst, welche Schwächen er bei sich ortet.“ Das könne dann zu Fragen führen wie: Hast Du deine Putzfrau eh angemeldet?

Wie laufen diese in der Praxis ab?

Das liegt daran, dass es auch beim Background-Checks einen Bereich und Themen gibt, wo man "nicht hingeht", wie es so schön heißt.

Haben die Grünen all das gemacht? „Natürlich“, sagt ein Grüner Insider. "Wir waren bei Lena sogar besonders genau und sind sehr weit gegangen." Schillings Social Media-Kanäle wurden gescannt und sie selbst zu Freunden und Familie befragt. Die Lebensgefährten ihrer Verwandten, möglicher Drogen-Konsum wurden abgefragt. "Natürlich auch die Frage nach Straftaten. Zum Beispiel, ob alle Demonstrationen angemeldet waren, ob es verfolgte oder unbekannte Straftaten gibt."

Glück nennt das die „Schlüsselloch-Recherche“. "Das sind höchst intime Dinge, also die Frage, mit wem man eine Beziehung hat, wie diese abläuft, etc."

"In den USA wirst du als angehender Spitzenpolitiker mittlerweile nach allem gefragt, also: Wie sieht es mit heimlichen Liebschaften, Prostitution, mit unehelichen Kindern und derlei Dingen aus", ergänzt Kalina. „In Österreich und Europa sind wir nicht so weit, zumindest noch nicht - und das ist gut so.“