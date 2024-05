Wollte Schilling die Grünen wirklich hintergehen?

Wie schaut’s denn bei dir aus am Freitag? Demo? […] Also solltest du halbwegs fit sein…

Bin bissi krank geworden durch den Stress aber noch is alles ok

Dass Schilling ernsthaft plante, zu einer linken EU-Fraktion zu wechseln, wie vom Standard berichtet, geht aus dem Chat nicht hervor. Die Unterhaltung wirkt zudem scherzhaft.

Bei einem "feuchtfröhlichen Abend" Ende März sollen die zitierte Freundin, Schilling und Gabriel Hofbauer-Unterrichter, SPÖ-Politiker in Wien Alsergrund, ebenso einen möglichen Wechsel Schillings nach der Wahl besprochen haben. Das sei aber "von anderen scherzhaft in den Raum" gestellt worden und Schilling sei "in keiner Weise darauf eingestiegen", so Hofbauer-Unterrichter.

Ist "Team Lena" die "andere Organisation"?

Am 21. März geht es im Chat um einen Termin für ein gemeinsames Arbeitstreffen. Schilling fragt ihre ehemalige Freundin etwa, wie man „Pensionistenheime“ inhaltlich erreichen könne. Hintergrund: Schilling will in einem "Mitmach-Wahlkampf" (#TeamLena, Anm.) gemeinsam mit jungen Menschen auch andere Zielgruppen ansprechen. War vielleicht damit die "andere Organisation" gemeint? Kann, muss aber nicht sein.