Gewessler: "Wir lassen die Menschen nicht länger warten"

Die grüne Ministerin und ehemalige Global 2000-Chefin freut sich über das nur halbfertige Klimaticket und will Leute mehr zur Kasse bitten, die mit dem SUV in die Stadt fahren. Im Ton bleibt sie stets maßvoll.

KURIER: Am Mittwoch haben Sie den Start des Klimatickets angekündigt. Aber ist das nicht nur halb fertig?

Leonore Gewessler: Das war auch für mich persönlich ein wirklich großer Freudentag – und vor allem für den Klimaschutz. Wir haben an diesem Projekt von Anfang an mit viel Herzblut und unter Hochdruck gearbeitet. In den eineinhalb Jahren wurden in unzähligen Verhandlungsrunden Verträge mit sechs Bundesländern und mit ÖBB und Westbahn finalisiert. Wir haben die gesetzlichen Grundlagen geschaffen und das Budget aufgestellt. Jetzt war einfach Zeit zu sagen, wir lassen die Menschen nicht länger warten.

Dennoch ist Ostösterreich mit Wien, Niederösterreich und Burgenland nicht dabei.

Es ist schon jetzt für ganz viele Menschen ein Super-Angebot: Sie können alle öffentlichen Verkehrsmittel in sechs Bundesländern und sämtliche Bahnlinien, auch alle S-Bahnen in Wien und in der Ostregion, benutzen.