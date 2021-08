Dort war man überrascht, dass Gewessler heute verkündet hat, dass man das 3er-Ticket vorerst nur in sechs Bundesländern und auf den Strecken der ÖBB und der Westbahn einführen wird. Immerhin ist für Mitte September ein weiterer Gesprächstermin angesetzt. In allen drei Bundesländern ist bei den Reaktionen darauf der Ärger über diese Vorgangsweise spürbar. Dennoch glaubt man dort immer noch daran, dass bis Ende des Jahres mit dem klassischen Fahrplanwechsel das Projekt österreichweit umgesetzt werden kann.

Rechtliche Bedenken

Gewessler hat angekündigt, dass das 3er-Ticket - vorerst zu einem noch günstigeren Tarif - ab dem 26. Oktober auf allen Linien der ÖBB gelten wird. Dem widerspricht der VOR: Mit den derzeitigen Verträgen zwischen VOR und Bahn sei das nicht möglich.

In einer Aussendung heißt es dazu: "Laut Aussagen von Bundesministerin Leonore Gewessler wird das KlimaTicket Now auf allen Strecken der ÖBB in ganz Österreich gültig sein. Auf Basis der bestehenden Verbundverträge trifft dies jedoch nicht auf den Regional- und Nahverkehr zu. Das bedeutet, dass das KlimaTicket Now im VOR keine Gültigkeit am Regional- und Nahverkehr der ÖBB sowie auf Strecken der Wiener S-Bahnen, der Wiener Lokalbahnen, der Raaberbahn und der Niederösterreichbahn haben wird."

Somit gibt es weiteren Gesprächsbedarf.