Loacker: "Nach einem Tag dort braucht man psychologische Nachbetreuung"

Nicht mehr als bloß intakt? Wenn man die Umfragen hernimmt, dann gilt eine Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos als eine sehr wahrscheinliche Variante.

Ja, das ist natürlich schnell genannt. Aber wenn es dann so weit kommt, ist es sicherlich nicht so schnell verhandelt. Es ist schon schwierig genug, zwei Parteien auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Wie schwierig wird das erst mit drei Parteien? Das wird zähes Ringen. Meine Partei wird Reformen verlangen. Und ÖVP und SPÖ sind genau jene zwei Parteien, die sich mit Reformen am schwersten tun, weil sie im alten System verhaftet sind.

Ihre ständige Kritik an der Pflichtmitgliedschaft bei Wirtschafts- und Arbeiterkammer wird man in diesen Parteien auch nicht gerne hören. Warum sind Sie so strikt dagegen? Unternehmer und Arbeitnehmer brauchen ja Vertretungen.

Wenn wir uns in Europa umsehen, dann gibt es die Zwangsmitgliedschaft in Wirtschaftskammern in Österreich und in fünf weiteren von 27 Staaten. In der Arbeiterkammer nur in Österreich und einem weiteren Land. Alle anderen kommen ohne die Pflichtmitgliedschaft aus. Das kann sich kein Schwede, kein Pole, kein Däne vorstellen, was wir hier aufführen. Die Gesamteinnahmen der Wirtschaftskammer sind höher als der Nettobeitrag Österreichs zur EU.