Christian Kern: „Der aktuelle Zustand der Politik ist keine Einladung“

Also, das habe ich nicht durchstudiert. Ich glaube nur, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, so komplex sind, dass sie mit Stückwerk und Einzelmaßnahmen nicht lösbar sind. Wir haben ein Riesenproblem mit der Demographie. Wenn wir also unseren Wohlstand erhalten wollen, müssen wir mehr Menschen zum Arbeiten bringen. Wir wissen, dass die Boomer-Generation jetzt in Pension geht. Das trifft den Gesundheitssektor, das trifft die herkömmliche Wirtschaft, das trifft den Bildungssektor.

Aber man sagt doch, dass jeder, der einmal in der Spitzenpolitik war, wieder Sehnsucht danach hat. Gleichgültig wie erfolgreich und zufrieden er in seinem Leben nach der Politik ist. Wird man Sie noch einmal in der Spitzenpolitik sehen?

Man bleibt ein politisch interessierter Mensch, das legst du nicht ab. Jetzt muss man aber sagen, dass die Politik wirklich ein echtes Problem hat, weil ihr Image so schlecht ist. Da hast du dann das Dilemma, dass die Leute, die ausscheiden, in Wahrheit gar keine andere Perspektive mehr finden, als in der Politik oder in deren Umfeld zu bleiben. Oder sie werden Lobbyisten, was – ehrlich gesagt – keine schöne Arbeit ist. Man klopft dann an Türen an, hinter denen man früher gesessen ist. Ich habe das Glück gehabt, dass ich vorher eine Karriere in der Wirtschaft hatte. Ich habe mittlerweile vier Unternehmen erfolgreich geführt, sodass ich jetzt mit Private-Equity-Eigentümern, die in Paris und London sitzen, also fortsetzen konnte, was ich vor meiner politischen Karriere gemacht habe. Und vor dem Hintergrund ist die Antwort: Ich bin wirklich froh, dass ich in meinem Leben etwas anderes außer der Politik habe. Etwas, das mich herausfordert und interessiert, das mir riesige Freude macht. Außerdem ist der aktuelle Zustand der Politik keine Einladung, das alles noch einmal durchzuziehen.