"Umfaller" beim Heumarkt-Projekt: Neos stimmen nun doch mit der SPÖ

EuGH-Urteil negiert?

Größter Trumpf für die Projektgegner ist dabei die von der UNESCO in Auftrag gegebene Kulturerbeverträglichkeitsprüfung (Heritage Impact Assessment) des Welterbe-Experten Michael Kloos, die auf 143 Seiten zum Schluss kommt, dass es durch das Bauvorhaben „große negative visuelle Auswirkungen“ auf das Weltkulturerbe gäbe. Zudem existiert ein brisantes Erkenntnis des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Mai 2023, aus dem man eine UVP-Pflicht ableiten kann, da es sich um ein Projekt in der sensiblen Welterbe-Kernzone handle.

Christian Schuhböck von „Alliance For Nature“ hatte diese Entscheidung erkämpft – und kann jetzt nur den Kopf schütteln, dass diese offenbar negiert werde. „Für mich ist das Projekt klar UVP-pflichtig, das sagt auch der EuGH“, erklärt Schuhböck, der daher neuerlich rechtliche Schritte gegen den MA22-Bescheid in Aussicht stellt. Diese hätten dann wieder aufschiebende Wirkung für das Bauverfahren und könnten am Ende neuerlich in Luxemburg landen – und so das Tojner-Vorhaben weiter blockieren. Zur politischen Entscheidung zeigt er sich enttäuscht, denn die Neos müssten keinesfalls mitstimmen: „Leider sind sie so wie damals die Grünen umgefallen“, kritisiert Schuhböck. Arapovic sieht das anders: „Wir haben alles in unseren Möglichkeiten getan.“